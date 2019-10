“Bueno, estos dos científicos, creo que no son políticos, no habrían sido enviados a Douma si hubieran tenido fuertes opiniones políticas por parte de la OPAQ”. Quieren hablar con la Conferencia de los Estados Miembros en noviembre, el próximo mes, y dar sus puntos de vista, y se les permitirá presentar públicamente sus inquietudes. Debido a que han tratado de criarlos internamente y han sido, dicen que han sido, reprimidos, sus puntos de vista han sido reprimidos “, concluyó Steele.

“[El investigador] descubrió que no había diferencia. Por lo tanto, sugirió que no había un ataque químico de gases, porque en los edificios donde supuestamente murió la gente no había químicos orgánicos clorados adicionales que en las calles normales de otros lugares. Y puse esto a la OPAQ para que comentara, y aún no han respondido. Pero más bien sugiere que gran parte de esto fue propaganda ”, dijo Steele.

