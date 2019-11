Según el periódico turco Yeni Safak, Cavusoglu dijo el lunes que Ankara estaba lista para reanudar la Operación Primavera de Paz en el norte de Siria en caso de que las Unidades de Protección Popular (YPG) lideradas por los kurdos no lograran retirar a sus combatientes de la frontera turco-siria. El canciller turco también acusó a Washington y Moscú de no tomar las medidas necesarias dentro de los acuerdos que habían alcanzado con Ankara.

You are going to send email to