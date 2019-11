“La obra no es suficiente. Queremos el dinero, queremos el dinero de nuestros hijos y no saldremos de la calle hasta que lo recuperemos”, dijo un manifestante en Saida.

BEIRUT, LÍBANO (9:30 a.m.) – El fiscal financiero del Líbano interrogó el jueves al ex primer ministro Fouad Siniora por la desaparición de $ 11 mil millones durante su mandato.

