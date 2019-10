El 27 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que al-Baghdadi había sido perseguido en Idlib de Siria y agradeció a Rusia, Irak, Siria y Turquía por su ayuda en el transcurso de la operación después de anunciar la gran noticia en Twitter escribiendo que “algo muy grande acaba de suceder “. Trump dijo que al-Baghdadi “murió después de toparse con un túnel sin salida, gimiendo, llorando y gritando todo el camino”. También señaló que no se mataron fuerzas estadounidenses en la operación, que se dijo que tuvo lugar en el noroeste de Siria. Aunque POTUS agradeció a Rusia, Irak, Siria y Turquía por su asistencia, el Ministerio de Defensa ruso reveló que no poseía datos confiables sobre la operación de los EE. UU. Y tenía razones para dudar si realmente había tenido lugar.

