Como el editor en jefe del Arsenal de la revista de la Patria, Viktor Murakhovsky, explicó a TASS, el avión no tripulado Orion “estaba en Siria en su configuración de reconocimiento y ataque”. “Estaba allí; además, había más de uno de ellos allí y durante bastante tiempo, pero no puedo decir si [el dron] lanzó ataques”, especificó Murakhovsky.

“El avión no tripulado Orion en su configuración de ataque puede transportar hasta cuatro misiles, que fue probado con éxito en Siria. El avión no tripulado ha comenzado a llegar a las tropas rusas para su evaluación operativa, después de lo cual el comando tomará una decisión al lanzarlo en serie producción y aceptarlo para el servicio “, dijo la fuente.

