Después de las negociaciones, la policía y los fiscales están cada vez más en contra de los críticos y periodistas del gobierno. Así, el locutor independiente TatuyTV se quejó del arresto del periodista y activista social Christian González. El lunes por la mañana (hora local), Paola Pabón , prefecta de la provincia de Pichincha, fue arrestada en su casa. Después de que su apartamento fuera asaltado y registrado, el ex parlamentario Virgilio Hernández huyó a la embajada de México. La ex alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, fue arrestada el domingo.

