Los combatientes F-15 y los helicópteros de combate AH-64 Apache fueron utilizados en la “demostración de fuerza” el martes, dijo a periodistas un funcionario estadounidense no identificado, después de que los militantes “violaron un acuerdo permanente” para no amenazar a las tropas estadounidenses. Se presentó una queja formal ante el ejército turco a través de canales diplomáticos, agregó el funcionario.

You are going to send email to